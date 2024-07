Siae, presenze alle stelle nel 2023 per il Napoli dello scudetto

Il Napoli dello scudetto spinge il settore del calcio in testa alla classifica regionale della Siae per spesa e partecipazione agli eventi, presente nel rapporto 2023 della società, nel quale vengono riportati i dati relativi agli eventi locali e nazionali dello scorso anno.

Lo sport più amato dagli italiani in Campania nel 2023 ha portato a incassi dai biglietti per quasi 70 milioni, sfiorando i 2,5 milioni di spettatori, per una spesa media di 27,55 euro per ticket, 6,26 in più rispetto a quella nazionale (21,30). I match più partecipati: Napoli-Milan del 18 aprile (53.557 tifosi), Napoli-Udinese del 4 maggio (53.409), Napoli-Milan del 29 ottobre (53.165) e Napoli-Juventus del 13 gennaio (52.242).

Tutto questo, però, non basta a superare l'evento campano che più di tutti ha acquisito interesse del pubblico. Si tratta del concerto di Marracash del 30 settembre all'Ippodromo di Agnano, dove in quasi 56mila hanno cantato le canzoni del noto rapper.

Il settore degli eventi di musica pop, rock e leggera si è posizionato al secondo posto nella classifica Siae, con 58 milioni di spesa dai biglietti staccati, 2.034 spettacoli e più di 1,8 milioni di spettatori. Il costo medio per l'ingresso è stato di 32,23 euro, 5,45 in meno della media nazionale.

A seguire, le opere di prosa (quasi 22 milioni di euro e 1,3 milioni di partecipanti per 7mila spettacoli complessivi), le discoteche (18,7 milioni di euro e 920mila danzanti), gli eventi di intrattenimento musicale (circa 17mila cinquecento, per una spesa di 17,6 milioni di euro e più di un milione di partecipanti).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA