School Movie, 3000 baby attori si ritrovano a Capaccio-Paestum

Per il gran finale della dodicesima edizione di School Movie, oggi e domani si ritrovano a Capaccio Paestum 3000 baby attori provenienti da 50 comuni italiani. Un vero e proprio happening che mette insieme cinema, scrittura e musica. Tutto nel segno della forza e della speranza. Perché come recita il claim di quest'edizione, "l'unione fa la forza", anche per la collaborazione con il Banco Alimentare della Campania. La finalissima è strutturata in due momenti e per altrettante location: al NEXT, dove ci saranno le proiezioni dei video degli istituti scolastici partecipanti, e all'Area Archeologica per la serata di spettacolo e le premiazioni.

L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale School Movie APS; Enza Ruggiero è la direttrice organizzativa.

E proprio per lanciare dal palco di School Movie un messaggio di speranza che abbia nei giovani dei testimonial credibili che don Antonio Coluccia, il sacerdote vocazionista che da tempo vive sotto scorta per le sue iniziative di evangelizzazione tese a contrastare la criminalità organizzata, ha scelto di dare voce a chi per mano mafiosa ha perso tutto. Ma non la forza di andare avanti. Durante la serata finale, infatti, don Coluccia leggerà gli stralci di una lettera scritta da una madre che è riuscita a perdonare l'assassino di suo figlio. "Una madre che si può definire una Madonna dei nostri giorni", come lui stesso la definisce.

Con don Coluccia ci sarà anche don Patrizio Coppola, fondatore di una tra le prime Università di videogiochi in Italia, lo IUDAV, dove è possibile diventare un Game Designer.

Non potevano che essere i grandi nomi della musica rap, del cinema, della tv, della radio, dell'informazione e dell'impegno sociale a salire sul palco di School Movie. Per la sezione musica, curata in partnership con il Dolcevita, a dire "sì" sono stati i rapper Le-One e Samurai Jay. Classe 2003, il rapper Nocerino, che ha conquistato il grande pubblico con la sua "Addo Staje" e che sta facendo registrare migliaia di ascolti sulle piattaforme di musica e sui social, racconterà a School Movie la sua storia intrecciando aneddoti e canzoni. Con Samurai Jay lo storytelling in note raddoppia. Il rapper italiano originario di Marano è considerato uno degli artisti più significativi della nuova generazione; ha iniziato a farsi notare nel mondo urban con "Promessa III". Con il giornalista Alessandro Cecchi Paone che ha alle spalle una lunga carriera da conduttore tv oltre che di saggista e l'inviato di Striscia la Notizia Luca Abete si parlerà della forza di volontà e del peso delle singole scelte. Il parterre di ospiti continua con Pippo Pelo, il noto conduttore di Radio Kiss Kiss, che quest'anno festeggia quarant'anni di carriera e di successi con tante incursioni nel mondo del cinema e della tv. Dal mondo del cinema e della tv arrivano Ciro Esposito, che dal debutto nel 1992 con il film "Io speriamo che me la cavo" di Lina Wertmüller; Giovanni Esposito, l'attore e comico napoletano tra i protagonisti di "Zamora", il film di Neri Marcorè al suo debutto, alla regia, e nel cast di "Stasera tutto è possibile", condotto da Stefano De Martino, in onda su Rai2, e Sergio Assisi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA