Napoli ricorda Franco Di Mare, "esempio di passione civile"

Il Consiglio comunale di Napoli ha ricordato, in apertura di seduta, il giornalista Franco Di Mare, scomparso alcuni mesi fa a causa di una grave malattia. A tracciarne un ricordo, è stato il sindaco Gaetano Manfredi.

Il primo cittadino partenopeo ha definito il giornalista "un amico di Napoli, un concittadino che ha dato molto alla città, che nel suo impegno professionale e civile ha sempre rivendicato i valori che la città gli ha trasmesso, valori messi sempre in pratica nella sua professione".

Manfredi ha ricordato la sua lunga amicizia con il giornalista ed ha posto l'accento sulla "sua dignità e il suo coraggio" nell'affrontare la malattia, e sulla sua capacità "di condividere con gli italiani questo dolore, un esempio importante di passione civile".

Manfredi ha affermato in conclusione che il Consiglio comunale troverà un modo permanente per ricordare Franco Di Mare in città "affinché la sua storia sia da esempio alle future generazioni". La cerimonia di commemorazione era stata chiesta dal Pd.



