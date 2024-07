Incendi, a fuoco discarica abusiva nell'Avellinese

Un incendio è divampato in una discarica abusiva di rifiuti in contrada Arcoleto, nel territorio del comune di Flumeri, in provincia di Avellino. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Flumeri e Castelbaronia che hanno avviato le procedure per il sequestro del terreno, la cui proprietà è ancora da determinare. Sono inoltre in corso indagini per risalire ai responsabili dell'abbandono illecito di rifiuti e per accertare le cause del rogo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA