Donna morta a Ischia, gip convalida il fermo del compagno

Il gip Fabio Provvisier ha convalidato il provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli e notificato dai carabinieri di Barano d'Ischia nei confronti del russo di 40 anni accusato di maltrattamenti ai danni della sua compagna. La donna, Marta Maria Ohryzko, ucraina di 32 anni, è stata trovata senza vita domenica mattina in un dirupo nella zona di Vatoliere, a poca distanza dalla roulotte dove viveva con il compagno russo. Proprio quest'ultimo domenica mattina ha lanciato l'allarme. Il giudice ha disposto per il 40enne la custodia cautelare in carcere.



