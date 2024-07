De Falco confermato presidente Fimaa-Confcommercio Campania

L'assemblea elettiva della Fimaa-Confcommercio Campania, l'organizzazione più rappresentativa a livello regionale del settore dei Mediatori Immobiliari e degli Agenti d'Affari, presieduta da Pasquale Russo, Presidente Confcommercio Campania, ha proceduto all'elezione del presidente e del consiglio direttivo.

Vincenzo De Falco, presidente uscente, è stato riconfermato per acclamazione alla carica di presidente regionale per altri 5 anni. De Falco ricoprirà anche la carica di presidente della Fimaa provinciale di Napoli.

Il Consiglio Direttivo è composto dai vicepresidenti Salvatore Aiezza (Presidente prov. Caserta), Giovanni D'Agostino (Presidente prov. Salerno) , Luca Tedeschi (Presidente prov.

Avellino) e dai consiglieri Claudio Colicchio, Nunzio Giordano, Luigi Di Guida, Massimiliano Alfinito, Concetta Di Giovanni, Michele Nazzaro, Giorgio Formisano, Maurizio Rossano, Paolo Perrotta, Elvira Pezone, Rosario Petraroli.

"Il nostro primo obiettivo - ha dichiarato De Falco - è quello di sostenere i soci nel confronto con un mercato sempre più complesso e competitivo, rafforzando ed ampliando il lavoro realizzato negli ultimi anni, con l'organizzazione di tantissime attività di supporto per le imprese ed i professionisti del settore: tra le più significative, seminari, corsi di formazione ed aggiornamento, consulenza tecnica e legale. Queste attività hanno sempre potuto contare su una ampia partecipazione perché sono state programmate in base all'analisi degli effettivi bisogni delle imprese. Esse hanno dato inoltre un forte impulso alla costante crescita del numero degli associati FIMAA Campania verificatasi negli ultimi anni. Inoltre, vogliamo rafforzare il dialogo con gli enti locali, mettendo a disposizione il patrimonio di esperienze maturato dalla FIMAA nel corso degli anni nel campo urbanistico ed edilizio, per dare un contributo fattivo alla realizzazione degli strumenti di programmazione e governo del territorio".



