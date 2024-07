Grave incendio nella notte in una concessionaria di auto a Bacoli, in provincia di Napoli: le fiamme sono divampate in viale Olimpico e, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono andate distrutte cinque auto, una moto.

Danneggiati anche altri quattro veicoli. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco e le cause dell'incendio sono in corso di accertamento da parte dei militari dell'arma di Pozzuoli (Napoli).



