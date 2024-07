Travolta e uccisa sul kayak, sorella gemella ritira diploma

E' stata Martina Frazzica, gemella di Cristina Frazzica, la ricercatrice investita e uccisa da una barca nel mare di Posillipo mentre era in canoa con un amico, a ritirare oggi il diploma conferito alla sorella impegnata da mesi nell'ambito di un progetto sulla "Produzione e caratterizzazione di vaccini basati su vettori adenovirali come immunoterapici antitumorali".

Alla cerimonia, che si è svolta nel Complesso universitario di Scampia della Federico II, Martina è stata accompagnata dai genitori e da Domenico Mesiano, di Giesse, la società che con i suoi legali e consulenti fiduciari sta affiancando la famiglia per fare luce sulla tragedia.

"Già da piccola - ha detto Martina con la voce rotta dall'emozione - mia sorella era interessata a questo tipo di studi, che l'hanno poi anche avvicinata al mare. E' riuscita a unire queste due passioni e spero che anche nei prossimi anni, i ragazzi che hanno partecipato a questa edizione siano vogliosi di sperimentare, così come ha fatto lei. Allontanarsi da casa non è stato facile, ma Cristina è sempre stata una pioniera, aveva voglia di fare cose nuove, che potessero aiutare gli altri, e spero che sia riuscita a mostrarlo anche ai suo colleghi".



