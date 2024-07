Medico condannato, grazia di Mattarella solo per l'interdizione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia al senologo Carlo Iannace, il medico in servizio presso l'ospedale "Moscati " di Avellino condannato in via definitiva il 23 gennaio scorso dalla Corte di Cassazione per il reato di falso ideologico continuato ed in concorso commesso da un pubblico ufficiale in atti pubblici. Il provvedimento, firmato il dieci luglio scorso sulla base dell'articolo 87 della Costituzione, fa riferimento alla sola pena accessoria di tre anni di interdizione dai pubblici uffici. Il medico, attuale responsabile della Breast Unit dell'ospedale avellinese, potrà dunque continuare a lavorare presso le strutture pubbliche. Era stato condannato nel processo Welfare a tre anni ed un mese di reclusione per presunte irregolarità su operazioni estetiche riguardanti alcune pazienti che erano state operate per tumore al seno che avrebbero consentito al medico di intascare rimborsi e premi di produttività non dovuti.



