Irpinia in lutto, in 24 ore sei giovani morti in incidenti

Ore di grande partecipazione e commozione precedono i funerali di tre dei quattro giovani morti in un incidente stradale domenica notte in provincia di Avellino sulla Statale 90 delle Puglie che si svolgeranno domani pomeriggio a Sturno e Mirabella Eclano. La quarta vittima, che era la guida dell'auto schiantatasi a forte velocità contro il muro di un esercizio commerciale di Passo Eclano, nel comune di Mirabella, resta nell'obitorio dell'ospedale "San Pio" di Benevento, dove giovedì verrà effettuata l'autopsia disposta dalla Procura del capoluogo sannita.

Nello stesso ospedale si trovano altri due ragazzi di sedici anni, originari di Rotondi, morti in sella allo scooter con il quale stavano tornando a casa nella notte di venerdì scorso dopo lo scontro frontale con un'altra moto su una strada di Montesarchio (Benevento) che costeggia la Statale Appia.

Coincidenza ha voluto che la Procura di Benevento, in queste stesse ore, disponesse contemporaneamente la riconsegna ai familiari delle cinque vittime.

Riguardo all'incidente con quattro vittime, sarà l'arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, monsignor Pasquale Cascio, a celebrare domani pomeriggio a Sturno il rito funebre nella chiesa di San Domenico per Roy Antony Ciampa e Mattia Ciminera, entrambi 20 anni. I feretri arriveranno direttamente in chiesa alle 16. In serata sarà trasferito nella casa funeraria di Mirabella Eclano Bilal Boussadra, 19 anni, promessa del pugilato, originario del Marocco, diventato cittadino italiano pochi mesi fa. Di religione musulmana, come i suoi genitori che risiedono da anni nella frazione Calore di Mirabella Eclano, Bilal nel pomeriggio di domani verrà tumulato nell'area dedicata ai non cattolici del cimitero di Avellino. I funerali di Francesco Di Chiara, 21 anni, si svolgeranno a Frigento, tra venerdì e sabato prossimi, dopo la perizia autoptica.

In serata si sono invece svolti a Rotondi i funerali di Vincenzo Gallo e Alessandro Mazzariello: in segno di lutto e di cordoglio alle famiglie, sono stati esposti lenzuoli bianchi a finestre e balconi.



