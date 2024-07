Gabbiano con le ali spezzate salvato dalla Municipale ad Arzano

Un gabbiano intrappolato, con le ali spezzate, è stato salvato dalla Polizia Municipale di Arzano, in provincia di Napoli, durante un servizio di pattugliamento del territorio: gli agenti lo hanno notato in evidenti difficoltà all'interno della villa comunale. Gli agenti del comandante Biagio Chiariello si sono subito accorti che era in difficoltà a causa delle ali spezzate: ha anche cercato di dileguarsi ma è stato bloccato con l'ausilio dei veterinari, e soccorso. L'animale sarà curato e rimesso in libertà non appena le ali saranno guarite. Qualche mese fa vennero salvati un gheppio anche lui disorientato trovato in difficoltà ad Arzano.





