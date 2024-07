Biagio Antonacci, tre concerti nell'anfiteatro di Pompei

Biagio Antonacci arriva sul palco di Pompei con "Live 2024 - Funziona solo se stiamo insieme", un tour non convenzionale sia per la scelta delle location che per la programmazione delle date. Antonacci ha fortemente voluto questo tour e scelto personalmente i luoghi dove esibirsi, luoghi importanti per la cultura e la storia del nostro paese.

"Questo tour - dice il cantautore - è il mio modo per vivere la musica e far vivere la musica in luoghi davvero straordinari, per poter dare la possibilità a chi non li conosce di scoprire le bellezze del nostro paese perché è vero, lo sappiamo tutti, che l'Italia è un paese straordinario e pieno di luoghi importanti dal punto di vista culturale e artistico ma ancora ci sono persone che non li conoscono o che non hanno spesso occasioni per frequentarli." Un tour non convenzionale anche per la scelta di rimanere per almeno due o tre giorni nello stesso luogo, occasione questa per Biagio e per i fan non solo per godersi una serata in un luogo eccezionale ma anche di visitare le città e scoprire o riscoprire la loro storia. Così, saranno tre le serate all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei: il 18, 19 e 20 luglio 2024.

Il cantautore milanese e la sua band di polistrumentisti hanno preparato per il pubblico uno show che ripercorrerà le tappe principali della carriera di Biagio Antonacci, ma darà anche modo ai fan di ascoltare gli ultimi successi estratti dall'album pubblicato a gennaio "L'Inizio".

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l., le date di Pompei sono a cura di Anni 60 produzioni nell'ambito della rassegna "Bop - Beats of Pompei", patrocinata dal Ministero della Cultura, e dal Parco Archeologico di Pompei in collaborazione con il Comune di Pompei e le società Fast Forward e Blackstar. I biglietti per le date del tour sono disponibili su www.ticketone.it.



