Spari al Festival del sordo, si costituiscono due fratelli

Sì sono costituiti presso la tenenza dei carabinieri di Scafati (Salerno) i due fratelli che, sabato sera, avevano sparato a tre persone all'esterno di un albergo di Capaccio Paestum (Salerno). Le indagini, sin dal primo momento, erano state indirizzate nella giusta direzione dai carabinieri della compagnia di Agropoli che avevano individuato i presunti responsabili, risultati inizialmente irreperibili. In nottata Gaetano e Raffaele Ciccatelli, entrambi originari di Qualiano, si sono costituiti e sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto con l'accusa di tentato omicidio plurimo e di detenzione e porto abusivo di armi da sparo.Il provvedimento pre-cautelare è stato adottato in considerazione del concreto rischio di pericolo di fuga degli indagati. Ancora da ricostruire con precisione il movente della sparatoria.

Le indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Agropoli e dai militari del nucleo investigativo di Salerno hanno permesso di ricostruire la dinamica: i due fratelli, all'esterno di un albergo nel quale era in corso il "Deaf International Festival 2024" (festival internazionale del sordo), hanno ferito tre persone sorde con diversi colpi di pistola calibro 9x21. I militari hanno rinvenuto 11 bossoli e 2 proiettili non esplosi. Ad avere la peggio tre bikers, tutti ricoverati in prognosi riservata: un 53enne napoletano rischia la vita al Ruggi di Salerno; un 52enne bolognese è stato condotto nell'ospedale di Eboli ma non è in pericolo di vita, mentre un 58enne siciliano è ricoverato nell'ospedale di Battipaglia dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA