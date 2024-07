Scontro tra natanti, identificato quello che sarebbe fuggito

La Guardia costiera di Castellammare di Stabia e di Massa Lubrense ha identificato l'imbarcazione che, venerdì sera, avrebbe avuto una collisione con un'alto natante nelle acque limitrofe a Punta Campanella e si sarebbe poi allontanata: a bordo della prima imbarcazione alcune persone che, finite in mare, sono state tratte in salvo da una motovedetta della Capitaneria di porto di Capri.

Secondo le informazioni fornite a caldo, l'unità sulla quale si trovavano le persone soccorse sarebbe stata speronata da un altro natante che non si sarebbe fermato a dare aiuto.

L'imbarcazione che è stata ora identificata appartiene ad una società di noleggio con base nel porto di Positano. E' stata posta sotto sequestro per consentire lo sviluppo delle indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, che dovranno accertare dinamica e responsabilità. Tutte le persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA