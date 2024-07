Mette droga nel drink di una turista ad Amalfi, arrestato

Ha messo della droga, una potente dose di ecstasy, nella bevanda di una turista ed è stato arrestato dai carabinieri in Costiera Amalfitana, ad Amalfi.

L'uomo è stato sorpreso all'interno di un bar-ristorante del luogo mentre versava di nascosto nel cocktail di una turista una pasticca di "blue punisher". Poi, in seguito ad una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di marijuana, hashish e ulteriori 3 pasticche di ecstasy "blue punisher". E' stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.



