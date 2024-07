Meloni e Manfredi firmano l'intesa, "Bagnoli rinascerà"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed il Commissario Straordinario di Governo al Sin (sito di interesse nazionale) Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, hanno appena firmato il Protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio. All'area, che da oltre trent'anni attende azioni di rinascita, vengono destinati 1,2 miliardi di euro.

"La sfida - ha detto Meloni - è trasformare un'area inquinata e abbandonata, che è stata un simbolo di incapacità delle istituzioni" in "un moderno polo turistico balneare e commerciale che sia all'altezza di quella straordinaria città che è Napoli". Sarà, ha sottolineato Manfredi, "una delle operazioni di risanamento ambientale e rigenerazione urbana più importanti d'Europa ed è destinata a diventare un grande polo per gli investimenti, sia pubblici che privati". Manfredi ha ricordato che "con la copertura finanziaria possiamo far partire i lavori di tutto: sia delle bonifiche ma soprattutto delle infrastrutture", mentre Invitalia convoglierà gli investitori privati per creare "attività di accoglienza, ricerca, terziario avanzato".



