Mattarella (Invitalia), Bagnoli? Direi che è la volta buona

"E' una giornata molto importante accompagnata anche da un evento operativo. Consegniamo le aree delle cosiddette fondiarie per l'inizio dei lavori di bonifica.

Si tratta di tutta la parte che da qui porta al mare lungo via Diocleziano per cui è veramente l'inizio operativo delle opere di bonifica di questo sito. Direi che è la volta buona". Lo ha sottolineato Bernardo Mattarella, ad di Invitalia, a margine della firma del protocollo d'intesa tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi.

"Oggi iniziamo e quindi stiamo rispettando il crono programma - ha spiegato - dovremmo finire nel giro di qualche anno, sono 250 ettari, noi ne abbiamo 190 su cui lavorare e oggi cominciamo con i primi 16 ma abbiamo già le procedure in corso per il resto. E' la volta buona? Direi proprio di sì".



