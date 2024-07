Incidenti calcio a 5, quattro denunce e misure cautelari

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre persone e un indagato per il reato di rissa: è questo il bilancio delle indagini della Digos della Questura di Avellino seguite agli incidenti avvenuti il 31 ottobre dell'anno scorso durante l'incontro del campionato di calcio a cinque di Serie A tra la "Sandro Abate" di Avellino e il Futsal Napoli. Le ordinanze cutelari sono state emesse dal Gip del Tribunale di Avellino per resistenza a pubblico ufficiale, rissa, utilizzo di maze, bastoni e oggetti contundenti. I disordini si registrano quando quaranta tifosi napoletani, dall'esterno, lanciarono petardi contro l'impianto avellinese dove era in corso la gara. I tifosi della squadra irpina si portarono fuori dall'impianto con l'intenzione di scontrarsi con i tifosi avversari. Numerosi agenti vennero feriti nel tentativo di separarli. Alla identificazione degli indagati si è giunti attraverso la visione delle videoregistrazioni effettuare dagli agenti della Polizia scientifica.



