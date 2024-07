Carditello, con Perino & Vele arriva l'arte contemporanea

Il Real Sito di Carditello si apre all'arte contemporanea. La Fondazione, guidata dal presidente Maurizio Maddaloni, ha acquisito a patrimonio l'installazione "The Big Archive 1994-2014" della coppia artistica Perino & Vele, che sarà inaugurata venerdì 19 luglio a Carditello.

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, nell'ambito della dodicesima edizione del Bando Italian Council curato da Ferdinando Creta. L'installazione mette in connessione l'Appartamento reale con lo scenario urbano circostante.

"La Fondazione - spiega Maddaloni - ha deciso di stimolare un dialogo tra l'opera The Big Archive 1994-2014 di Perino & Vele e gli ambienti del recuperato sito borbonico. Una sfida ambiziosa che, oltre a rimpaginare i luoghi storici del territorio come spazi di interpretazione del contemporaneo, si propone di favorire su scala internazionale il dialogo nell'arte, espressione della realtà che circonda la Reale Delizia e la Campania Felix".

A rafforzare l'idea progettuale, in collaborazione con la Galleria Civica di Ptuj, la realizzazione di una mostra internazionale in Slovenia. "L'acquisizione e la collocazione dell'opera nel Real Sito di Carditello, dunque, assume importanza strategica per la valorizzazione e la promozione dell'arte nel nostro territorio. Considerata la valenza degli artisti - conclude il presidente Maddaloni - promuove un nuovo rapporto tra l'arte contemporanea e la Reggia borbonica, partendo dall'unicità del contesto e del suo patrimonio storico artistico, e dialogando con il suo paesaggio, la sua conformazione, la sua storia e il suo significato".

L'opera, composta da 66 cassette in ferro zincato e da 9 vasi in vetroresina catramata, di diverse forme e dimensioni, è stata realizzata nel 2014 per il Museo Madre di Napoli, dove è stata esposta in comodato gratuito per circa 7 anni. "Un percorso di appartenenza della comunità ai propri spazi storici - afferma il curatore Ferdinando Creta - come luoghi di sperimentazione, dialogo e presentazione di un dinamismo che può e deve trovare nella relazione con la storia una nuova rigenerazione patrimoniale, attraverso il dialogo con le forme proprie dell'arte contemporanea. È per questo che The Big Archive 1994-2014 di Perino & Vele nel Real Sito di Carditello, in collegamento ideale con il Museo Madre di Napoli e la Collezione Terrae Motus di Caserta, reinterpreta in chiave contemporanea un nuovo itinerario di attraversamento del territorio".



