Biogem, oggi l'inaugurazione della Biblioteca

Diciotto mila volumi, tra cui un prezioso incunabolo ovidiano e una ottantina di cinquecentine, consultabili tutti i giorni da lunedì al venerdì su appuntamento: Biogem, l'istituto di ricerca di Ariano Irpino, in provincia di Avellio, presieduto da Ortenzio Zecchino, in occasione del 18esimo anno della foindazione, inaugura oggi la "sua" biblioteca, isitutita due anni fa, e da allora collegata al Servizio bibliotecario nazionale, in uno spazio di 260 metri quadrati. la dotazione della biblioteca comprende anche numerose riviste e pubblicazioni scientifiche donate nel corso degli anni dagli illustri ospiti di università e centri di ricerca sparsi nel mondo ricevuti ad Ariano Irpino. L'inaugurazione sarà preceduta dalla presentazione del libro di Aldo Schiavone, "Cleopatra. Una donna". La serata si concluderà con il concerto di Giuseppe Gibboni, Premio Paganini, in duo con il pianista Fabio Silvestri.



