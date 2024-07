Un barbagianni è stato salvato e rimesso in libertà dai Vigili del Fuoco di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, intervenuti presso un'abitazione di contrada Fiumarelle. Il rapace si era infilato nella canna fumaria senza poterne uscire.

Dopo alcuni tentativi sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo in salvo. Assicuratisi delle buone condizioni, lo hanno liberato nel suo habitat naturale.



