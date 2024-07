A Giffoni nascono i Food Ambassador

In occasione della 54/a edizione del Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana dal 19 al 28 luglio), nascono i Food Ambassador, una nuova categoria di giovani tra i 16 e i 30 anni, che avranno la possibilità di confrontarsi su tematiche ed esperienze di enogastronomia di ogni genere. Gli incontri si terranno nel Complesso monumentale di San Francesco dal 19 al 27 luglio.

Saranno infatti i Food Ambassador i veri protagonisti per questa edizione del Giffoni Food Talk e del Giffoni Food Show.

Giffoni Food Talk arriva alla sua seconda edizione, supportato dalla media partnership di Cookist.it, magazine online dedicato a chi ama la cucina, diventerà palcoscenico di incontri e talk di approfondimento dal punto di vista medico scientifico, letterario ed artistico sul tema della gastronomia con un unico grande filone: #MediterraneoExperience. Una tematica che non inquadra la sola dieta mediterranea, ma abbraccia uno stile che unisce territori e popoli nazionali ed extra nazionali bagnati e influenzati dall'omonimo mare. Il Giffoni Food Show, alla sua terza edizione, avrà il supporto della media partnership di Giallo Zafferano. Il food media brand leader in Italia e nei primi posti al mondo sarà per il terzo anno consecutivo media partner del Giffoni Food Show, il format dedicato all'alimentazione e ai Cooking show di Giffoni. Gli eventi saranno aperti anche al pubblico della 54/a edizione del Giffoni Film Festival, in forma gratuita previa prenotazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA