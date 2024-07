Salvini canta O surdato 'nnammurato all'Anema e core di Capri

Parata di vip ieri notte all'Anema e core, la storica taverna di Capri. Tra gli altri ospiti, a sorpresa, anche Matteo Salvini, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini: il ministro ha intonato "O surdato 'nnammurato" e si è lasciato coinvolgere in siparietti e sfottò incentrati sulla sue fede calcistica.

Nel locale cult delle notte capresi c'erano ieri sera Simona Ventura, in viaggio di nozze con il neo marito Giovanni Terzi (accolti con le note della marcia nuziale), e i cantanti Emma Marrone, Fausto Leali e Rocco Hunt. Tre generazioni e generi musicali che sembravano essersi dati appuntamento per il sabato notte dell'Anema e core, alternandosi sul palco al fianco del patron del locale, Gianluigi Lembo. "Tu sì na cosa grande" è stato il brano su cui si è cimentata la Marrone, seguita dalla voce black di Leali con "Gianna" e "I feel good" e infine Rocco Hunt che ha interpretato il suo ultimo successo "Musica italiana". Tra il pubblico, gli habitué Fiona Swarowski e Francesco Scognamiglio.



