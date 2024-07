Movida di Bagnoli nel mirino di controlli interforze

Controlli interforze sulla movida di Bagnoli: focus su locali e ristoranti ma anche sui parcheggiatori abusivi. In campo carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale e Asl a Bagnoli.

I controlli si sono concentrati soprattutto sui locali notturni. Si è partiti proprio da uno di questi, una discoteca in via di Nisida, sospesa e sanzionata per violazioni in materia igienico sanitaria. Stesso destino per un ristorante-pizzeria di Coroglio. Ancora in via Coroglio, in un bar, sono stati sequestrati 150 kg di alimenti in cattivo stato di conservazione e senza richiami sulla tracciabilità: 7500 euro il conto delle sanzioni anche per violazioni in materia igienico sanitaria.

Nove, invece, i parcheggiatori abusivi denunciati, tutti posizionati tra Nisida e Coroglio con tariffe fisse tra i 5 euro (prezzo per le due ruote) e i 10 euro (costo della sosta per un'auto). Dovrà rispondere di guida senza patente un 35enne di Ponticelli. Al volante di un grosso suv sportivo, non aveva mai conseguito la patente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA