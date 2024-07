Derubano un automobilista dopo avergli forato le ruote dell'auto e fuggono all'alt: è accaduto ieri pomeriggio ad Agnano dove tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di controllo lungo via Provinciale Napoli all'angolo con via Provinciale Montagna Spaccata, hanno notato tre persone a bordo di un'auto che procedeva ad alata velocità e che ha accelerato per sfuggire al controllo. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunti in via Agnano Agli Astroni, con l'ausilio di una volante del Commissariato San Paolo, i poliziotti li hanno raggiunti e bloccati.

All'interno dell'auto, gli agenti hanno rinvenuto un coltello della lunghezza di 10 cm ed un borsello contenente un portafogli, un cellulare, delle chiavi ed alcuni documenti: hanno accertato che i tre, pochi istanti prima, dopo aver forato uno pneumatico di un veicolo in via Montagna Spaccata, approfittando della distrazione del guidatore impegnato nella sostituzione della ruota, gli avevano sottratto il borsello.

I tre napoletani di 45, 49 e 56 anni con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati tratti in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e furto aggravato; la refurtiva è stata restituita proprietario.



