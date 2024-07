Barca con sei a bordo semiaffonda a Ischia, tutti salvi

Paura oggi pomeriggio nelle acque di Casamicciola dove un motoscafo con sei persone a bordo è semiaffondato a poca distanza dalla costa.

L'imbarcazione era arrivata nelle acque isolane dal litorale flegreo, presa a noleggio dai sei diportisti, quando all'improvviso ha cominciato ad imbarcare acqua e ad inabissarsi progressivamente.

I sei occupanti sono stati soccorsi da un altro diportista che si trovava in zona col suo gommone e poco dopo sono arrivati anche una motovedetta ed un battello veloce della Guardia Costiera che li hanno presi a bordo e trasportati al porto di Ischia, a poca distanza.

Il motoscafo è stato agganciato a dei palloni ed è rimasto a galla capovolto ma senza affondare; sulla vicenda è stata avviata una indagine per chiarirne cause e le dinamiche da parte della autorità marittima.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA