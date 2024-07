Sindaco di Salerno, tra i migranti tanti bimbi soli,una tragedia

"C'erano tantissimi bambini, molti dei quali non accompagnati, sulla nave Geo Barents attraccata stamattina al porto di Salerno con 99 migranti. Dalle prime informazioni, la stragrande maggioranza, tra cui donne e bambini, hanno subito soprusi e violenze fisiche e psicologiche di ogni tipo. È una tragedia immane. Come Amministrazione comunale mettiamo in campo sostegno e percorsi per seguire queste persone che, dopo l'inferno subito, arrivano nel nostro Paese con la speranza di un futuro migliore". Lo ha scritto sul suo profilo Fb, il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in merito allo sbarco avvenuto stamattina in città.



