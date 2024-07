Rientra in Italia dopo essere stato espulso, arrestato

La Polizia di Caserta ha arrestato un 47enne di origine serba in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria.

La Squadra Volante del Commissariato di Castel Volturno è intervenuta in seguito alla chiamata al 113 di una donna che ha segnalato il comportamento aggressivo e minaccioso del proprio compagno, in stato di ebbrezza. L'uomo è stato accompagnato in commissariato e qui è risultato che aveva violato il divieto di reingresso sul territorio nazionale, in seguito ad una espulsione inflitta in alternativa alla detenzione. La misura è stata dunque revocata dall'autorità giudiziaria, che ha rispristinato la detenzione. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere; verrà poi espulso dal territorio nazionale, una volta espiata la pena detentiva.



