Pompeii Children's Museum, al via il primo Summer Camp

Al via il 15 luglio il primo Summer Camp Sperimentale a cura del Pompeii Children's Museum all'interno del Parco Archeologico di Pompei. Cinque giornate di divertimento, gioco, socializzazione e amicizie, ma anche di conoscenza e scoperta di luoghi e storie che fanno di Pompei un luogo affascinante e unico al mondo.

Campo base e luogo da cui partiranno i percorsi didattici è Casina Rosellino, l'edificio ottocentesco sede del museo dedicato ai bambini che aprirà al pubblico la prossima primavera, ma che è già operativo per tutta l'estate con un programma di itinerari tematici, laboratori didattici e spettacoli per bambini. Il Cavallo Enzo, opera donata dall'artista Mimmo Paladino per il progetto Pompeii Children's Museum, caratterizza il giardino di Casina Rosellino ed è visibile dall'ingresso di Porta Anfiteatro. Ed è proprio da lì che i bambini, accompagnati da tutor e operatori specializzati inizieranno la loro giornata di gioco, scoperte e laboratori e si sposteranno in alcuni edifici di interesse della città antica e nelle aree individuate per laboratori o itinerari tematici, in particolare nelle aree verdi come il Bosco Sacro e i percorsi lungo le mura. Ci saranno i momenti della merenda e del pranzo e poi dopo l'attività pomeridiana di gioco creativo e laboratori, lasceranno il Parco accompagnati a Porta Anfiteatro dove troveranno ad attenderli i genitori.

Questa prima iniziativa sperimentale è un'anteprima di quello che sarà il ricco programma dall'estate 2025 interamente dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. Il progetto dedicato ai giovanissimi, realizzato attraverso un partenariato speciale pubblico-privato del Parco Archeologico di Pompei con le imprese culturali del Consorzio Aion (artem e Le Nuvole/teatro arte scienza) e di Gruppo Pleiadi.



