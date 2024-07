Maria Pia Ammirati e Gloria Guida premiate a Ischia Global

A Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction è stato assegnato 'Ischia Art Award Award' dalla 22esima edizione dell'Ischia Global Film&Music festival che si conclude domani sull'isola verde con l'anteprima del film venezuelano 'Julia has Sugar'.

Tra i premiati della sesta serata anche due ospiti internazionali, entrambi festeggiati come 'Friends of Ischia': il regista e musicista statunitense Dito Montiel e l'attore britannico di origini italiane Vincent Riotta.

Sul palco della Pineta Nancy Bozzi con il produttore e fondatore dell'evento Pascal Vicedomini, il presidente onorario dell'Accademia internazionale arte Ischia Tony Renis ha premiato alla carriera Gloria Guida (Ischia Lifetime Achievement Award).

Riconoscimenti anche anche per Nancy Bishop, miglior direttrice di casting dell'anno e per il regista inglese Peter Webber (Ischia Luchino Visconti Award) mentre al regista e attore Giampaolo Morelli è assegnato il premio alla memoria di Carlo Vanzina.

Arrivati sull'isola anche i popolari attori sudamericani Alessandra Sandoval e Jorge Reyes, interpreti del film di Josè Antonio Varela (Cinema Excelsior di Ischia Porto, ore 19,00 ) che chiuderà domani la serie delle anteprime. E' la storia di una donna molestata dal suo capo che perde il lavoro e la casa: le verrà offerto di fare la spogliarellista e in disocteca incontrerà un avvocato di successo.

Sostenuto dalla Dg Cinema del MiC e dalla Regione Campania il festival che ha portato nel Golfo di Napoli oltre 120 star da tutto il mondo, è realizzato insieme a Riflessi, Givova, Vucano Buono, Rainbow, Caremar.



