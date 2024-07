Manifestazioni contro cessione punti vendita ex Carrefour

Sciopero dei lavoratori e manifestazione oggi, a Napoli e a Salerno, contro la paventata cessione dei punti vendita campani ex Carrefour, ora Geodesia, che occupano circa 500 lavoratori.

A Napoli manifestanti e lavoratori si sono riuniti davanti al supermercato di via Morghen per dire no "alla cessione ad una società che applica un contratto pirata". A Salerno, l'iniziativa di protesta è davanti al punto vendita di via Posidonia, nel quartiere Pastena.

Solo due giorni fa sulla vicenda erano intervenuti i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil per stigmatizzare la decisione di cedere i punti vendita "annunciata in sede istituzionale al tavolo della Regione Campania, con il completo disinteressamento della Carrefour colpevole di aver nel tempo dato garanzie che oggi vengono totalmente disattese".

Un'eventuale vendita, infatti, "comporterebbe - secondo le tre organizzazioni - un sensibile ed inaccettabile peggioramento delle condizioni normative e salariali di tutti i lavoratori, già fortemente delusi dai fallimentari e mai realmente attuati piani di rilancio commerciale". I sindacati avevano quindi annunciato azioni di lotta, tra cui l'iniziativa di oggi, rendendosi "disponibili a condividere un percorso di governo di questa difficile fase di crisi con l'obiettivo di garantire gli attuali livelli occupazionali, contrattuali e salariali".

Sulla vertenza sono intervenuti anche il segretario provinciale della Ugl Terziario Salerno, Nunzio Pappacena e il segretario regionale Vincenzo Pavia: "Non permetteremo che l'azienda acquirente applichi un contratto nazionale di categoria diverso da quello esistente. Se ciò dovesse accadere, siamo pronti a mettere in atto azioni di sciopero permanenti", hanno detto.



