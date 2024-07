Calcio: il Toro saluta Buongiorno, "un modello per i giovani"

Il Torino ha dato l'ufficialità: Alessandro Buongiorno si trasferisce al Napoli a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro più cinque di bonus. "Un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al tuo esempio di impegno, serietà e professionalità" il ringraziamento del club al difensore, approdato in granata quando aveva appena sei anni e salutato ora che ne ha compiuti 25 da poco più di un mese. "Grazie Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni - si legge nella nota della società - e ti auguriamo il meglio nel proseguimento della tua carriera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA