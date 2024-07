Brigitte Nielsen, amo l'Italia e vorrei tornare a lavorare qui

"Amo l'Italia e sarei felice di lavorare nuovamente qui, dove tutto è cominciato. Sono tornata a vivere in Europa, a Marbella. Ho una figlia di 5 anni e non volevo farla crescere in un posto pericoloso come Los Angeles.

Mia madre è in Danimarca e mio marito è sardo, io mi sono sempre sentita un po' italiana. Insomma, se ci sono belle proposte eccomi, serie o film, sono pronta a qualsiasi genere". Brigitte Nielson è una splendida super mamma che lunedi compirà 61 anni e in passerella teme ancora pochi confronti, come ha dimostrato appena qualche mese fa per sfilando proprio a L.A. per Balenciaga.

"Grazie per i complimenti, certo può essere un bel messaggio.

Quando ho cominciato a fare la modella, tranne che per le super top, a 25 anni la carriera era finita. Ora è diverso, c'è posto per ogni tipo di bellezza e di età. Quando si parla di moda ricordo sempre Gianni Versace, assassinato proprio il 15 luglio, giorno del mio compleanno. Per me non era solo un grande stilista. E poi il dolcissimo Gianfranco Ferrè. Quello il mio mondo, anche se oggi ci sono dei creativi bravissimi".

Premiata nella serata finale dell'Ischia Global Film&Music festival di Pascal Vicedomini, la Nielsen si racconta con carisma da vera star e la sincerità e la simpatia di una donna appagata. "Si, sono soddisfatta della mia vita, e prego di continuare così: ho un marito stupendo da venti anni, Frida e quattro figli maschi che adorano la piccolina. In Italia mi sento a casa, davvero non mi spiego perchè non mi arrivino delle proposte....e poi quanti ricordi, avevo 17 anni facevo la modella, poi Dino de Laurentiis mi scelse per Yado con Schwarzenegger".

Negli anni 80 l'attice danese è stata un'icona vera, e non solo per i due matrimoni con Rocky-Stallone, regina dei rotocalchi nel mondo pre-social, presenza costante nella tv italiana e nelle cronache che oggi la raccontano soprattutto per la scelta di avere una figlia a 54 anni. "Non dico alle ragazze di arrivare a questa età ma meglio non fare un figlio troppo giovani, dedicarsi prima a se stesse, viaggiare, fare esperienze. Io comunque ho sempre adorato essere madre e credo di essere una buona mamma". Segreti di eterna giovinezza? "Cercare di vivere in maniera sana, accettare quello che sei e combattere le rughe dentro e fuori con la positività, senza seguire sogni irrealizzabili ma pronti a nuove sfide". Le passioni possono aiutare? "Adoro la musica e gli animali. Nella prossima vita sarò un cane cantante".



