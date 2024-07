Blitz Cc al rione Bronx di Caivano, tirapugni in vano ascensore

La notte scorsa a Caivano i carabinieri della locale compagnia hanno presidiato il rione Bronx: effettuate numerose perquisizioni per blocchi di edifici alla ricerca di armi e droga. Setacciati anche gli spazi comuni e i locali tecnici delle palazzine.

Durante le operazioni, effettuate anche con le aliquote pronto impiego del comando provinciale di Napoli, i militari hanno rinvenuto nei vani ascensori 10 cartucce 9x21, 2 tirapugni e 4 targhe in carta stampata a colori verosimilmente utilizzate per coprire targhe "pulite" durante la commissione dei delitti.

Trovati anche 2 dissuasori elettrici, 50 munizioni a salve e 1 bilancino di precisione.

Controlli anche al rispetto del codice della strada con 147 persone identificate a bordo, complessivamente, di 93 veicoli.





