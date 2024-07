Tre feriti a colpi di pistola nella notte tra Napoli e provincia

Tra la serata di ieri e la notte appena trascorsa si sono registrati tre interventi della polizia di stato per persone ferite da colpi d'arma da fuoco tra Napoli e provincia. Uno è avvenuto a Castellammare di Stabia e i restanti nel centro della città.

Intorno alle 23 di ieri i poliziotti sono intervenuti nell'ospedale San Leonardo di Castellammare per una persona di 54 anni con una ferita al petto, precisamente all'emitorace destro. Il paziente è stato trasferito nell'ospedale del Mare di Napoli: secondo quanto si appreso, gli agenti sarebbero già sulle tracce del responsabile.

Gli altri due episodi sono avvenuti a Napoli: gli agenti sono intervenuti questa volta nell'ospedale Vecchio Pellegrini, per una donna del quartiere Montecalvario anche lei con una ferita al torace: ai medici ha riferito di essere stata colpita mentre era in un'abitazione. La donna, che non è in pericolo di vita, è ricoverata in prognosi riservata.

Stessa diagnosi e stesso ospedale per un uomo colpito alle gambe che, ai medici pronto soccorso, ha riferito di essere stato ferito durante un tentativo di rapina subìto in piazza Pepe. L'episodio risale alle tre. Su ultimi due fatti sta indagando la Squadra Mobile.



