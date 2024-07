Due ragazzi minorenni, entrambi di Rotondi (Avellino), che viaggiavano a bordo di un ciclomotore, sono morti in seguito ad uno scontro con un altro motoveicolo alla cui guida si trovava un sedicenne.

L'incidente è avvenuto nella notte a Montesarchio, in provincia di Benevento.

Un altro ragazzo è rimasto ferito e portato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente mortale.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA