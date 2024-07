Sangiuliano, cercherò ogni soluzione per aiutare Mastelloni

"Le dichiarazioni di Leopoldo Mastelloni sulla sua attuale condizione di fragilità mi hanno molto colpito. In più occasioni, soprattutto a teatro, ho avuto modo di apprezzare il suo valore, il suo talento e la sua poliedricità artistica. Cercherò ogni soluzione per poterlo aiutare". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "E verificherò personalmente la possibilità di riconoscere all'attore il vitalizio previsto dalla Legge Bacchelli dedicato a quei cittadini italiani di chiara fama che versano in condizioni di criticità economica" ha affermato il ministro Sangiuliano.



