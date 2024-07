Riapre Linea 6 a Napoli, collega Piazza Municipio a Tecchio

Inaugura il 16 luglio e riapre al pubblico il 17 la Linea 6 della Metropolitana di Napoli, già aperta nel 2007 e chiusa nel 2014.

La nuova linea è stata presentata dal Comune di Napoli e Hitachi Rail che hanno sottolineato come "il tassello importante di questa grande opera è la costruzione del nuovo deposito ferroviario di via Campegna per la manutenzione e la sosta dei treni, fondamentale per garantire il raggiungimento di standard elevati di esercizio dell'intera linea". ll deposito occuperà un'area di circa 110.000 mq nelle aree attigue alla stazione FS di Campi Flegrei. Sarà composto da più edifici, inclusa una nuova sala di controllo della linea metropolitana.

Oggi la Linea 6 è lunga circa 6 km e conta 8 stazioni complessive (Mostra, Augusto, Lala, Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio) di cui 4 completamente nuove (Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio Linea 6), che collegheranno la Mostra d'Oltremare di Napoli a Piazza Municipio in soli 13 minuti, rispetto ai circa 20 minuti di percorrenza media in auto.

Attraverserà il quartiere di Fuorigrotta e la Riviera di Chiaia, consentendo la comoda fruizione del lungomare e di zone centrali della città, e permettendo anche un notevole risparmio in termini di emissioni di Co2.

Dal 2025 saranno progressivamente inseriti i 22 nuovi treni che Hitachi Rail sta realizzando nei propri siti produttivi italiani, incluso quello di Napoli. I nuovi veicoli saranno mostrati alla città attraverso la presentazione in anteprima di un modello in scala 1:1 che sarà esposto dal 16 al 19 luglio in Piazza Municipio. Inizialmente saranno messi in servizio cinque treni LTR90, equipaggiati con moderni sistemi di protezione della marcia e con una frequenza di viaggio pari a 13,5 minuti.

Dall'estate 2025 a dicembre 2026 è prevista la consegna di 6 nuovi treni, in sostituzione dei cinque LTR90, grazie ai quali la frequenza di servizio potrà arrivare a 8 minuti. Dal 2027, sarà progressivamente possibile usufruire dell'intera flotta costituita dai 22 treni di nuova costruzione che consentiranno, a regime, di assicurare una frequenza di servizio di 4,5 min.

Tra gli obiettivi della Linea 6 anche l'apertura fino a tarda sera in occasione delle partite del Napoli al Maradona. "Oggi celebriamo - ha spiegato Luca D'Aquila, COO Hitachi Rail Group e CEO Hitachi Rail Italia - il raggiungimento di un importante traguardo. È stato un percorso lungo e complesso, caratterizzato da ostacoli e difficoltà ma anche da tanto impegno, tecnologia e competenze diverse che Hitachi Rail ha saputo armonizzare e guidare. È incredibilmente gratificante vedere i nostri sforzi concretizzarsi oggi".

La riapertura è ben vista da Ugo Cilento, firma della moda maschile a Chiaia che riconosce "il giusto merito - spiega - a questa amministrazione per aver mantenuto la promessa dell'apertura in tempi certi che consentirà a tutti noi commercianti del quartiere Chiaia di beneficiare di nuovi flussi a partire dal mese di settembre. La metropolitana avvantaggerà non solo le piccole imprese ma anche le ditte produttrici di beni di lusso, giacché i turisti stranieri di tutte le fasce di reddito sono abituati a muoversi con il trasporto pubblico".

Edoardo Cosenza, assessore delle Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli sottolinea che "la giornata di oggi è molto importante perché ci permette di presentare l'approvazione del nuovo deposito ferroviario di Via Campegna e dell'avvio dei lavori del nuovo deposito 'Mostra'. Parliamo soprattutto del futuro ma è anche l'occasione per parlare dell'aperura del 17 luglio delle nuove stazioni della Linea 6 con 5 treni completamente modernizzati subito in esercizio. La prospettiva è però di arrivare entro la prossima estate a 22 nuovi treni. Si parte nei primi due mesi con un orario estivo dalle 7.30 alle 15.30 con treni ogni 13 minuti e mezzo e da Mostra a Municipio si arriverà in 16 minuti con una previsione di circa 2mila utenti l'ora in questa prima fase. Da settembre l'orario sarà completo".



