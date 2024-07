Meloni lunedì a Napoli per firma protocollo su Bagnoli

E' in programma per lunedì prossimo, 15 luglio, alle 11.30, la firma a Napoli del protocollo d'intesa su Bagnoli tra la premier Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

In particolare, si apprende dal Comune, la presidente del Consiglio sarà alle 11.30 all'Auditorium di Porta del Parco a Bagnoli (in via Diocleziano 341, Napoli) per la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con il sindaco Manfredi, che è il commissario straordinario di Governo al Sin Bagnoli-Coroglio.

Il proocollo punta alla "celere realizzazione degli interventi inseriti nel programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio".



