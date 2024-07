Manfredi, finalmente restituiamo alla città la Linea 6 del metrò

"La linea 6 della Metropolitana di Napoli la apriremo martedì e ci consentirà di mettere in servizio una linea che ha avuto tanti travagli, una storia complicata e che finalmente restituiamo alla città". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Nei mesi successivi - ha spiegato Manfredi - ci sarà anche un completamento della linea 6 che ha bisogno anche del nuovo deposito, su cui abbiamo chiuso sia il finanziamento per l'accordo di programma che la destinazione urbanistica, quindi cominceranno anche i lavori per la realizzazione del deposito della nuova stazione di via Campegna. Per ora è però fondamentale l'apertura della linea. Poi nei prossimi mesi vedremo quante persone ne usufruiscono, valuteremo domanda e offerta e come sviluppare il progetto. Attualmente abbiamo 5 treni su un percorso breve perché ci vogliono 16-18 minuti per andare da Piazzale Tecchio a Piazza Municipio. Il servizio ideale poi lo avremo con 6 treni a partire dalla prossima estate, quando cominceremo a mettere sui binari anche i treni nuovi che già si stanno realizzando: uno dei nuovi treni si vede ora esposto da Hitachi, che li costruisce, in piazza Municipio".

Manfredi ha spiegato che poi verrà vagliata la domanda della Linea 6 che collega il centro all'area ovest di Napoli "per capire quante persone prendono questa nuova linea, quali sono gli orari di picco. Quindi si tratta di una fase di avvio ma anche di studio dei bisogni dei cittadini. Sulla Linea 6 Anm dovrà fare ancora ulteriori assunzioni, ma per il momento abbiamo il personale che ci consente di fare questo esercizio, in queste condizioni: abbiamo già i macchinisti, si sta lavorando sugli operatori di stazione, quindi è un percorso che si completerà nelle prossime settimane".



