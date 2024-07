In possesso di armi clandestine, arrestato nell'Avellinese

Un 59enne di Torrioni, in provincia di Avellino, è stato arrestato nel corso dei controlli sul territorio che hanno visto impegnate nelle ultime 24 ore quaranta pattuglie dei carabinieri.

Nell'abitazione dell'uomo sono state rinvenute e sequestrate due armi clandestine: le pistole con relative munizioni e pronte all'uso, erano state nascoste in un doppio fondo di un utensile da artigiano. L'indagato è stato trasferito in carcere a Benevento.

Identificati gli occupanti di oltre 250 veicoli nell'area della Valle del Medio Calore e nel territorio dei comuni limitrofi della provincia di Benevento.



