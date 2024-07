Giffoni, è tutto pronto per School Experience

È tutto pronto per School Experience, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, alla sua quarta edizione e in programma a partire da ottobre di quest'anno e fino a maggio 2025.

L'obiettivo del Festival è "offrire un'esperienza coinvolgente, mirata a informare e professionalizzare un pubblico non specialistico, nello specifico quello scolastico, sui mestieri del cinema e sulla produzione audiovisiva".

"La quarta edizione di School Experience - spiega Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni - rappresenta una delle tappe più importanti del percorso molto lungo che in questi anni abbiamo seguito insieme all'istituzione Scuola perché esiste una relazione molto stretta e molto costruttiva tra Giffoni ed il mondo scolastico, una relazione fatta di scambio, di sostegno reciproco. Un'idea come Giffoni non avrebbe potuto crescere se non avesse trovato nella scuola un interlocutore sempre pronto a rispondere e disponibile ad aprirsi verso nuove frontiere didattiche. Si afferma di nuovo ed in maniera ancor più forte con questa iniziativa la funzione didattica del cinema e dell'audiovisivo in generale".

Rispetto alla precedente edizione, il format pensato da Giffoni si fa ancora più ampio con il coinvolgimento di otto Regioni italiane, rispetto alle quattro presenti nella precedente rassegna, e la costituzione di un partnerariato ancora più ricco. Calabria (Cittanova), Sardegna (Nuoro, Tonara e Sassari), Emilia Romagna (Ferrara), Puglia (Massafra), Lazio (Ceccano), Basilicata (Montescaglioso), Piemonte (Savigliano) e Campania (Giffoni Valle Piana): queste le regioni, con le relative località coinvolte nel progetto che punta alla sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Per partecipare a School Experience portando un proprio prodotto bisognerà candidarsi. Possono partecipare al concorso per le varie sezioni i film prodotti dopo il 1 gennaio 2022, realizzati da professionisti, da associazioni o da istituti scolastici. Possono essere iscritti lungometraggi, cortometraggi (massimo 25 minuti), spot (massimo 1 minuto), documentari (massimo 25 minuti) la cui durata dovrà comprendere titoli di testa e di coda. Ci si potrà candidare a partire da ‪lunedì, 15 luglio‬, fino al prossimo ‪5 ottobre‬. L'iscrizione è gratuita.





