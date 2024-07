Cadavere nel fiume Volturno nel Casertano

Un cadavere è stato ripescato in serata nel fiume Volturno dai vigili del fuoco di Mondragone in un'area impervia ricadente nel comune di Santa Maria la Fossa, nel Casertano.

A vedere il corpo galleggiare è stato un pescatore, che poi ha dato l'allarme. Sul posto, in supporto alla squadra di Mondragone, è intervenuto con un gommone anche un team dei vigili del fuoco per il soccorso fluviale.

Il cadavere, che secondo le prime informazioni sarebbe di un uomo, è stato trasportato a riva. Sono state avviate indagini per scoprirne l'identità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA