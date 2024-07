Ad Arisa e Walter Ricci l'Ischia Global Music Award

Ad Arisa e Walter Ricci è stato assegnato l'Ischia Global Music Award del 22esimo Film Music Festival in corso di svolgimento sull'isola verde: la cantante e il jazzista hanno festeggiato il successo con una prima performance insieme a Torre Michelangelo - Carta Romana dove si sono svolte anche le premiazioni, tra gli altri, del regista serbo Emir Kusturica , del produttore Iginio Straffi e per la sezione musicale di Ste ( 'Global Breakout Singer of the Year'.) con una esibizione di Ciccio Merolla.

Il festival prodotto da Pascal Vicedomini e sostenuto dalla Dg cinema del MiC e dalla Regione Campania si avvia al fine settimana conclusivo mentre nuovi ospiti continuano ad arrivare sull'isola: da Vincent Riotta e Franco Nero a Gloria Guida, da Brigitte Nielsen ad Giampaolo Morelli. Il festival, con la partecipazione di oltre 120 star, è realizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia, presidente onorario Tony Renis, insieme a Riflessi, Givova, Vucano Buono, Rainbow, Caremar.

Domani in programma il classico appuntamento dell'industria internazionale dello spettacolo, il Global Production Summit.

Tema scelto quest'anno 'Cinema, Music and Artificial Intelligence: Supporting Human Creativity'.

In serata premiazione finale nella baia del Regina Isabella.

Saranno consegnati riconosicmenti anche agli attori Karla Sofia Gascon (Global Breakout Actress of the Year Award) e Michele Morrone (Global Breakout Star of the Year Award). Successo delle proiezioni gratuite sui tre schermi dell'isola che proseguianno fino a domenica 14 luglio.



