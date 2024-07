Aci, Ruote nella Storia arriva a Sessa Aurunca

Quest'anno il consueto appuntamento con "Ruote nella Storia", manifestazione giunta alla quarta edizione organizzata da Automobile Club Caserta i n sinergia con ACI Storico ed ACISPORT (con la collaborazione di "Club Veicoli del 900" e Club" Maggiolini Partenopei") si svolgerà a Sessa Aurunca. Quest'anno la giornata prevista per "Ruote nella Storia", il 14 luglio, coinciderà con un altro evento di rilevanza nazionale. Infatti L'Automobile Club Caserta ha scelto di collocare la manifestazione all'interno del programma della "Festa Popolare della Tammorra". Questa collaborazione nasce dal comune intento di incrementare la valorizzazione e la diffusione turistica del territorio ospitante.

Gli equipaggi potranno visitare la storica cittadina che in occasione della "Festa Popolare della Tammorra" diviene un tripudio di colori e suoni. A fare da chiosa al programma ci sarà un pranzo conviviale in una delle sale più importanti del Castello Ducale di Sessa Aurunca.



