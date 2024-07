A Napoli i "piccoli ambasciatori di pace" del popolo Saharawi

Una delegazione di bambini e bambine del popolo Saharawi, accompagnati dagli esponenti e dai volontari dell'associazione Tiris, ha incontrato nella sala consiliare di via Verdi la presidente del Consiglio comunale Enza Amato. Un occasione per rinnovare la vicinanza del Comune di Napoli ai Saharawi e per consegnare in dono ai bambini delle medaglie, simbolo del legame tra la città e il popolo del Sahara Occidentale.

Nel corso dei prossimi giorni i bambini saranno ospitati presso un bene confiscato alla criminalità nel Comune di Quarto e avranno l'occasione, insieme ai volontari di Tris, di svolgere attività ludiche e ricreative. All'incontro presenti anche il consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesan e l'assessora all'Istruzione del Comune di Quarto, Raffaella De Vivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA