Sventato furto di computer in scuola dell'Avellinese

Scatta l'allarme e un furto di computer e tablet in una scuola di Sirignano, in provincia di Avellino, viene sventato dai carabinieri. I ladri, che avevano fatto irruzione nella sede dell'istituto comprensivo "Alessandro Manzoni" utilizzando un piede di porco per forzare la porta d'ingresso, hanno attivato il sistema di allarme antintrusione facendo accorrere sul posto i carabinieri di Baiano e Lauro.

Sono stati dunque costretti ad una fuga precipitosa lasciando sul posto ventinove notebook, undici ancora imballati, e cinque tablet prelevati dalle aule. I militari hanno trovato e sequestrato vari attrezzi da scasso, una torcia e un borsone utilizzati dai ladri.



