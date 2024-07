Sagra del Mare a Procida, teatro e musica dal 26 al 30 luglio

Verrà presentata il 12 luglio la settantaquattresima edizione della Sagra del Mare di Procida. La manifestazione si svolgerà dal 26 al 30 luglio all'insegna della cultura teatrale e cinematografica, della musica, della fotografia e delle tradizioni locali. Grazie alla direzione artistica di Giovanni Block la Sagra del Mare avrà come ospiti gli attori Adriano Falivene, Cristina Donadio, Daniela Ioia, Donatella Finocchiaro, Nando Paone, Alessandro Bolide e i musicisti Dario Sansone, Lelio Morra, Maldestro, Roberto Colella, Simona Boo, Suonno d'Ajere, Ayale, Vale Lambo e RAF che si esibirà il giorno 29 luglio a Piazza Marina Grande.

L'evento sarà così articolato: venerdi 12 luglio, dalle ore 20.30 in piazza Guarracino/Terra Murata, esibizioni dal vivo dei musicisti Lelio Morra, MoodON e Dario Sansone. Presentano la serata l'attore Adriano Falivene e Giovanni Block. Ospite e madrina l'attrice Cristina Donadio. Domenica 28 luglio, in occasione dell'elezione della Graziella 2024, si continua con musica e teatro, dalle ore 20.30 nella Marina Grande di Procida, ospiti della serata: la cantautrice e attrice Simona Boo, il cantautore Maldestro, il trio Suonno d'Ajere, Roberto Colella (frontman del gruppo La Maschera), Ayale (da Amici 2024) e gli interventi comici di Alessandro Bolide. Ospiti gli attori Donatella Finocchiaro, Daniela Ioia (Mare Fuori, Un Posto al Sole, Gomorra) e Nando Paone. Presentatrice delle serate Maria Silvia Malvone.

La conclusione avverrà martedì 30 Luglio con il concerto del rapper napoletano Vale Lambo con un concerto offerto dall'Associazione La Fenice. Inizio ore 21:00 con l'apertura affidata alle giovani dand ed artisti procidani. Mentre dal 26 luglio a Palazzo D'Avalos sarà possibili visitare la mostra fotografica di Riccardo Piccirillo.



