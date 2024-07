Ricostruzione Ischia: il prefetto, "tenere alta la guardia"

Un doppio appuntamento stamani sull'isola d'Ischia per il prefetto di Napoli, Michele di Bari, arrivato per fare il punto sulla legalità e la sicurezza nei lavori di ricostruzione post calamità e per una riunione sul tema del traffico dei mezzi pesanti, divenuto ormai insostenibile anche sulla maggiore delle isole del golfo di Napoli.

Nel primo incontro, tenutosi alla sede del Commissariato alla Ricostruzione ad Ischia Porto, di Bari ha voluto constatare l'applicazione del protocollo sottoscritto qualche mese addietro proprio per i cantieri della ricostruzione e dopo che i controlli effettuati nei mesi scorsi avevano evidenziato la presenza di ditte legate, più o meno direttamente, ad organizzazioni criminali. Il prefetto ha detto che a seguito dei controlli sono state emesse ben 14 interdittive antimafia per soggetti imprenditoriali a vario titolo coinvolti negli interventi di ricostruzione finanziati sull'isola.

Annunciata poi l'introduzione del badge e il "settimanale di cantiere" per gli operai dei cantieri pubblici e privati, strumenti importanti per le attività di vigilanza e controllo, che rilevano presenze estranee o irregolarità, possibili tracce di infiltrazione malavitosa.

A margine dell'incontro - cui hanno partecipato tra gli altri i sindaci ischitani, il commissario alla ricostruzione Legnini, il questore di Napoli Agricola, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo Borrelli, le organizzazioni sindacali e professionali - il prefetto ha dichiarato: "Ho voluto chiarire ai sindaci ed alla struttura commissariale che anche la ricostruzione privata passa per la stretta osservanza del protocollo sottoscrito proprio a Casamicciola e che prevede una serie di clausole molto incisive: anche un'impresa che lavori per un cantiere privato deve essere iscritta alla white list e non sono previsti subappalti a cascata". Di Bari ha poi ricordato di aver ordinato due accessi ispettivi ai cantieri avviati sull'isola da cui sono scaturite le interdittive e che tutte le parti coinvolte nel processo della ricostruzione devono lavorare per garantirne la legalità anticipando che l'attività di controllo sarà estesa a breve anche ad ulteriori aspetti tecnici.

"Questa prima riunione del tavolo di monitoraggio, convocato su mia richiesta si svolge in un momento cruciale per la ricostruzione post-frana e post-sisma - ha dichiarato il commissario Legnini -. Nei prossimi mesi ci sarà una forte crescita del numero dei cantieri ed è perciò opportuno intensificare le attività di vigilanza e di controllo. Dopo le due tragedie che hanno colpito duramente questo territorio, l'isola non può permettersi l'onta e il discredito dell'inquinamento dei cantieri da parte delle imprese malavitose".

Nel primo pomeriggio poi il prefetto ha tenuto un'altra riunione, presso la sala consiliare del comune di Casamicciola, il cui sindaco ha chiesto una redistribuzione del carico di traffico veicolare pesante che transita quotidianamente dal porto del comune isolano termale. Dall'incontro, cui hanno preso parte anche le compagnie di navigazione, l'autorità marittima e la regione Campania, è emersa la necessità di un coordinamento tra i sei comuni isolani, competenti in tema di ordinanze sul traffico stradale.

"Serve un protocollo tra i primi cittadini ischitani per trovare le soluzioni provvisorie al problema e serve un sacrificio da ciascun comune per arrivare ad una soluzione che compendi tutte le esigenze, anche quelle di Pozzuoli da cui partono la maggior parte dei veicoli per Ischia".

"Sull'isola esiste il problema reale del traffico che riguarda tutti i comuni", ha detto Giosi Ferrandino, sindaco di Casamicciola. "I mezzi pesanti sono una criticità per la sicurezza e la vivibilità. A Capri il problema è stato affrontato limitandone la circolazione nelle ore notturne, da noi basterebbe fare rispettare le ordinanze che già esistono mentre invece negli ultimi anni le dimensioni dei camion aumentano e ne risente anche l'appeal turistico ischitano; bisognerà trovare un soluzione con l'aiuto del Prefetto che salvaguardi isolani e turisti".



