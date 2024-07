Primi voli, oggi si inaugura l'aeroporto di Salerno

Al via oggi, con i primi voli, l'attività operativa dell'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.

Prevista la presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, insieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al presidente Enac, Pierluigi Di Palma, dell'amministratore delegato F2i, Renato Ravanelli e al presidente Gesac e Assaeroporti, Carlo Borgomeo.

Le destinazioni nazionali ed internazionali permettono di collegare Basilea, Berlino, Cagliari, Catania, Ginevra, Londra Gatwick, Londra Stansted, Malta, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Nantes, Torino e Verona.

Grande soddisfazione da parte di Luca Cascone, presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania: "Quest'oggi c'è la prima partenza di un volo internazionale. Questo aeroporto parte già con l'adesione di prestigiose compagnie aeree. Una mattinata piena, bellissima ed emozionante. 4 voli, 2 arrivi e 2 partenze, per inaugurare il nuovo aeroporto Salerno - Costa d'Amalfi. Un grande traguardo frutto del lavoro e degli investimenti voluti dalla Regione Campania. Da oggi sarà tutta un'altra storia per il nostro territorio e per la nostra regione".

"L'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi - ha aggiunto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - rappresenta un volano per il nostro territorio. Sarà un'opportunità per il nostro capoluogo.

In pochi anni auspichiamo che lo scalo possa attirare milioni di visitatori grazie a compagnie aeree già collaudate nel panorama nazionale ed internazionale. Nei mesi che hanno preceduto questa inaugurazione, sono già stati realizzati servizi e collegamenti che renderanno l'infrastruttura molto competitiva. Grazie ad una visione a lungo termine del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è stato possibile tagliare questo traguardo".

"L'apertura di questo aeroporto - ha aggiunto l'assessore alle Attività produttive, Turismo - Eventi, Innovazione del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara - non è solo un traguardo infrastrutturale, ma rappresenta anche un'opportunità straordinaria per la crescita economica e turistica della regione. Con l'apertura dell'Aeroporto di Salerno, si prevede un incremento significativo del numero di voli e destinazioni disponibili, migliorandopuuur l'accessibilità della regione. Le prospettive future includono l'espansione delle rotte aeree e l'introduzione di servizi innovativi per soddisfare le esigenze dei viaggiatori".



